Kaltenwestheim: Plastikmüll im Gebüsch gefunden

Für die Biosphären- und Thüringer Umweltschule ist Umweltschutz ein wichtiger Unterrichtsinhalt. Ausgestattet mit Handschuhen, Westen, Greifzangen und Müllbeuteln machten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und Erziehern auf den Weg.