Kaltenwestheim: Plastikmüll im Gebüsch gefunden

Der jährliche World Cleanup Day – einen Umweltschutz-Tag – fand am Samstag, 19. September, statt. Auch die Grundschule Kaltenwestheim beteiligte sich wie jedes Jahr fleißig an der Aktion.
Sogar ein alter Kassettenrekorder war unter den Funden der Kaltenwestheimer Grundschüler beim Umwelttag. Wer wirft sowas nur in die Landschaft?
Der jährliche World Cleanup Day – einen Umweltschutz-Tag – fand am Samstag, 19. September, statt. Auch die Grundschule Kaltenwestheim beteiligte sich wie jedes Jahr fleißig an der Aktion.
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So zogen die Schüler der ersten bis vierten Klassen bereits am Freitag, 18. September, los, um die Schulumgebung rund um Kaltenwestheim vom Müll zu befreien.
Für die Biosphären- und Thüringer Umweltschule ist Umweltschutz ein wichtiger Unterrichtsinhalt. Ausgestattet mit Handschuhen, Westen, Greifzangen und Müllbeuteln machten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und Erziehern auf den Weg.
Leider gab es auch in diesem Jahr höchst erstaunliche Funde: Von Zigarettenstummeln über Glasflaschen bis hin zu alten Kassettenrekordern fanden die Kinder vor allem viel Plastik.
Vorbildlich kümmerten sie sich schon vor Ort um korrekte Mülltrennung. „Ich verstehe nicht, warum die Erwachsenen einfach ihren Müll in die Natur werfen“, so eine Drittklässlerin.
Die Schüler haben eine dringende Bitte: „Verschmutzt unsere Umwelt nicht.“
Die Stadt Kaltennordheim half den aktiven Schülern und Lehrern aus Kaltenwestheim dabei, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.