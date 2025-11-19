Die letzte Synode dieser Legislaturperiode beschäftigte sich mit Rückblick, Entscheidungen und Ausblick. Sie trat vergangene Woche zusammen. Nach zunächst einer Abendmahlsandacht in der Stadtkirche Bad Salzungen setzte die Synode ihre Arbeit im Landratsamt Wartburgkreis fort, informiert der Kirchenkreis. Regionalbischof Tobias Schüfer (EKM) dankte den ehrenamtlichen Synodalen für ihren langjährigen Dienst: „In einer Synode kommen viele verschiedene Charaktere und Gaben zusammen und doch haben wir eine gemeinsame Aufgabe. Wir haben erlebt, dass wir über alle Differenzen hinweg beieinander geblieben sind – und das ist der Auftrag Gottes.“