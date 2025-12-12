Ein Jahr und einen Tag ist es her, dass der erste Part der – übrigens komplett vom Bundesumweltministerium geförderten – Fahrradstrecke übergeben werden konnte. Nun folgten die nächsten 2,5 Kilometer, vom Alten Schloss Kaltenwestheim bis hinauf auf den Weidberg an die Kreisstraße. Die Firma Henkel Bau aus Floh-Seligenthal hat diesen Abschnitt gebaut, ab Mitte August bis jetzt. 460.000 Euro hat das Ganze gekostet – wenn man Nebenkosten wie Planung, Vermessung und Naturschutzgutachten dazu zählt, sogar um die 520.000 Euro, sagt Kaltennordheims Bürgermeister Erik Thürmer.