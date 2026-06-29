Auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf kam der Kaltenwestheimer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über den Grünstreifen und prallte noch vor einer Linkskurve frontal gegen einen einzeln stehenden Baum. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Rettung aus dem Wrack mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meiningen gebracht.