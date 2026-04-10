Fertig ist das Teilstück des Radwegs zwischen Kaltennordheim und Tann zwischen Kaltenwestheim und dem Weidberg. Bei Winterwetter wurde es kürzlich schon im kleinen Rahmen übergeben. Schon da war klar: Es gibt noch einmal ein größeres Fest fürs Dorf. Am 1. Mai steht nun die offizielle Eröffnung vor größerem Publikum an. Anspruch der Organisatoren um Mathias Schmidt und Ortsteilbürgermeister Jan Engel, beide im Vorstand des Vereins „Wir für Kaltenwestheim“ war von Anfang an, etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Geboren wurde der Vorschlag für ein Mülltonnenrennen.