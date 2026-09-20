Erziehungswissenschaftler ist der agile 79-Jährige, dessen Vortrag am Freitagabend in der Mehrzweckhalle Wetzstein in Kaltenwestheim den Saal füllt. Aber was heißt hier Vortrag? Jan-Uwe Rogge ist Entertainer im besten Sinne der Sache und braucht neben einem Glas Wasser auf dem Tisch nichts – nur ab und an spielt ihm die charmante einheimische Moderatorin Margarete El-Chami aus Unterweid Stichworte zu, etwa in der Fragerunde zum Schluss.