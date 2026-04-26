Kaltenwestheim In Gemeinschaft mit der Schule

Die Kinder konnten es kaum erwarten, die neue – erst am Vortag vom TÜV freigegebene – Rutsche in Beschlag zu nehmen, die Hortnerin Monique Walter und Hausmeister Andreas Matz in vielen Stunden konstruiert und gebaut hatten. Damit ist das schöne Freigelände um eine Attraktion reicher, sie konnte am Freitag zum Tag der offenen Tür gestürmt werden. Doch auch im Inneren gibt es Neues: Einen Speiseraum, der jetzt modern „wie im Steakhouse“ ist, wie Schüler Matheo feststellte, mit neuem Fußboden, neuem Mobiliar und frischen Farben. Innerhalb des letzten Jahres wurde dieser Raum umgestaltet, dank Unterstützung der Sparkasse Hessen-Thüringen (zu der man nach dem Gewinn des Titels Energiesparmeisters Thüringen kam) sowie mithilfe des Fördervereins und der Initiative von Mathias Schmidt: 10.000 Euro Förder- und Lottomittel erreichte man so für die Schule. Katrin Mischorr, die die Schule mit 105 Kindern, drei weiteren festen Lehrkräften, einer Abordnung, zwei Hortnerinnen und einer Referendarin leitet, zeigte sich sehr dankbar für alle Initiativen.