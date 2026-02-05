 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Hochwertiger Auftritt für drei Dörfer

Kaltenwestheim Hochwertiger Auftritt für drei Dörfer

Mathias Schmidt

Drei Fernseh-Ortskanäle in der Rhön sind so aufgerüstet worden, dass sie nun beste Qualität ausstrahlen. Eine neue Webseite hat das Dorf Kaltenwestheim nun auch.

Kaltenwestheim: Hochwertiger Auftritt für drei Dörfer
1
Die Webseite von Kaltenwestheim – den Ortsnamen in Rhöner Platt (oben) findet man auch in dieser hochmodernen Präsenz. Foto: privat

Mit Unterstützung der Fördermittel aus dem Regionalbudget 2025 der RAG LEADER „Henneberger Land“ e.V. haben die Interessens-Gemeinschaft Empfangs-Verteileranlagen Kaltensundheim (IGEVA) sowie der eingetragene Verein Antennengemeinschaft Kaltenwestheim/Mittelsdorf ein zukunftsweisendes Projekt erfolgreich umgesetzt. Die örtlichen TV-Infokanäle wurden zu einem gemeinsamen digitalen Kanal zusammengeführt – „ein bedeutender Schritt für die regionale Informationsversorgung“, so der Kaltenwestheimer Mathias Schmidt.

Nach der Werbung weiterlesen

Kernstück der Modernisierung ist ein neuer Modulator, der dafür sorgt, dass die Inhalte nun in brillanter HD-Qualität ausgestrahlt werden können. Damit eröffnet sich den Gemeinden die Möglichkeit, Informationen und Mitteilungen nicht nur textlich, sondern auch grafisch hochwertig bebildert oder in Videoformaten auszugeben.

Neue Technik für das Kabelnetz

Ein weiterer Baustein des Projekts war die Anschaffung moderner Mess- und Fehlersuchgeräte. Diese ermöglichen eine deutlich schnellere und präzisere Fehlersuche im Kabelnetz der drei beteiligten Ortsteile. Kosten und Aufwand für bisher verwendete Leihgeräte entfallen damit künftig vollständig.

Fehlersuche im TV-Kabelnetz – die wird jetzt leichter. Foto: privat

Zudem: Eine zentrale Meldestelle erleichtert die Bürgerbeteiligung. Neu ist nun ein vereinfachter Weg für das Einreichen von Beiträgen: Über eine zentrale E-Mail-Adresse (info@kaltenwestheim-rhoen.de) können die Bürger der Ortsteile Kaltensundheim, Kaltenwestheim und Mittelsdorf ihre Informationen und Veröffentlichungswünsche für den TV-Infokanal einreichen.

Ehrenamtliche Helfer übernehmen das Einspielen der Daten – komfortabel und zeitgemäß und problemlos aus dem Home-Office heraus.

Neue Webseite stärkt digitale Präsenz

Als zusätzlicher Informationskanal wurde die neue Webseite www.kaltenwestheim-rhoen.de ins Leben gerufen. Was findet man hier? Sie bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Nachrichten und Mitteilungen aus dem Ortsteil Kaltenwestheim, Veranstaltungen im Ort, Angebote und Verfügbarkeiten von Mieträumen, Aktivitäten der örtlichen Vereine und Institutionen, touristische Informationen, regionale Höhepunkte und weiterführende Links.

Muss man jetzt nicht mehr ausleihen: Moderne Messtechnik. Foto: privat

Ein großer Dank aus den Orten richtet sich an die kommunale Verwaltung der Stadt Kaltennordheim, die bei der technischen Umsetzung unterstützt hat. Die Seite wird stetig erweitert und ist bewusst so gestaltet, dass der Pflegeaufwand gering bleibt.

Unsere Empfehlung für Sie

55 Jahre KCC: Das ganze Dorf in Narrenhand

01.02.2026 17:03 55 Jahre KCC Das ganze Dorf in Narrenhand

Mit einem Festumzug durch die Straßen haben die Kaltenwestheimer Karnevalisten am Sonntag mit Einwohnern und Gästen das Schnapszahl-Jubiläum „55 Jahre KCC“ gefeiert.

Dorfgemeinschaft stärken

„Die enge Abstimmung zwischen den Ortsteilen und die gemeinsamen Vorarbeiten, insbesondere zur neuen Webseite, haben die Zusammenarbeit vor Ort intensiviert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, heißt es aus den drei benachbart liegenden Kaltennordheimer Ortsteilen.

Mit der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen gehen Kaltensundheim, Kaltenwestheim und Mittelsdorf „einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Zukunft“.