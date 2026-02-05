Kaltenwestheim: Hochwertiger Auftritt für drei Dörfer

Neue Webseite stärkt digitale Präsenz

Als zusätzlicher Informationskanal wurde die neue Webseite www.kaltenwestheim-rhoen.de ins Leben gerufen. Was findet man hier? Sie bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Nachrichten und Mitteilungen aus dem Ortsteil Kaltenwestheim, Veranstaltungen im Ort, Angebote und Verfügbarkeiten von Mieträumen, Aktivitäten der örtlichen Vereine und Institutionen, touristische Informationen, regionale Höhepunkte und weiterführende Links.