Kaltenwestheim: Hochwertiger Auftritt für drei Dörfer

Mit Unterstützung der Fördermittel aus dem Regionalbudget 2025 der RAG LEADER „Henneberger Land“ e.V. haben die Interessens-Gemeinschaft Empfangs-Verteileranlagen Kaltensundheim (IGEVA) sowie der eingetragene Verein Antennengemeinschaft Kaltenwestheim/Mittelsdorf ein zukunftsweisendes Projekt erfolgreich umgesetzt. Die örtlichen TV-Infokanäle wurden zu einem gemeinsamen digitalen Kanal zusammengeführt – „ein bedeutender Schritt für die regionale Informationsversorgung“, so der Kaltenwestheimer Mathias Schmidt.