 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Grünes Klassenzimmer direkt am Radweg

Kaltenwestheim Grünes Klassenzimmer direkt am Radweg

Der neue Radweg und das „Grüne Klassenzimmer“ sind ein Gewinn für Kaltenwestheim und die dortige Grundschule. Für die Kinder ein Grund, sich dort mal umzuschauen.

Kaltenwestheim: Grünes Klassenzimmer direkt am Radweg
1
Die Sagen- und Mythentafeln am Radweg haben die Grundschüler durch eigene Bilder mitgestaltet. Foto: Grundschule

Bevor sie in die Osterferien gingen, standen für die Schüler der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim traditionell einige Höhepunkte auf dem Programm. So stand neben dem fleißigen Osterputz in den Klassen auch die Eiersuche auf dem Plan.

Nach der Werbung weiterlesen

Hier weht den Kindern viel frische Luft um die Ohren: „Grünes Klassenzimmer“ am Radweg. Foto: Grundschule

Besonders aufregend war in diesem Jahr der Osterspaziergang. Alle Kinder machten sich auf den Weg, um den neuen Radweg zum Weidberg zu erkunden. Dabei entdeckten sie die Sagen- und Mythentafeln, welche sie durch eigene Bilder mitgestaltet haben. Ziel war das neue außerschulische Klassenzimmer. Mit viel Freude probierten die Schüler die Sitzgelegenheiten aus. Diese bieten Platz zur Erholung und die Möglichkeit, viele naturnahe Entdeckungen zu machen.

Umwelt- und Biosphärenschule

Als Biosphären- und Thüringer Umweltschule ist es ein besonderes Anliegen, klima- und bewegungsfreundlich zu unterrichten. Die Rätselkarte, welche an verschiedenen Tafeln zu finden ist, lädt zum Mitmachen ein.

Osterspaziergang – durch die Felder von Kaltenwestheim Richtung Weidberg. Foto: Grundschule

Der Sagen- und Mythenweg entstand mit Unterstützung der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön und Fördermitteln des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten.

Unsere Empfehlung für Sie

Kaltenwestheimerin Katrin Mang: Neue Kreis-Jugendpfarrerin

02.04.2026 08:00 Kaltenwestheimerin Katrin Mang Neue Kreis-Jugendpfarrerin

Neue Kreisjugendpfarrerin im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach ist Katrin Mang aus Kaltenwestheim. Sie bleibt mit einer halben Stelle weiter Pfarrerin in der Region.

Vor Ort hat sich unter anderem Matthias Schmidt mit viel Engagement für die Neugestaltung eingesetzt.

Anmelden zum Mülltonnenrennen

Am 1. Mai wird der Sagen- und Mythenweg mit einem Mülltonnenrennen offiziell eröffnet. Auch der Förderverein der Grundschule wird an diesem Tag ein Angebot für die Kinder bereithalten. Die Rennstrecke wurde beim Osterspaziergang mit einem kleinen Wettrennen durch die Schüler getestet. Dass die Neuheiten ein Gewinn fürs Dorf und die Schule sind, dazu ist man sich einig.