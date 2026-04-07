Kaltenwestheim: Grünes Klassenzimmer direkt am Radweg

Hier weht den Kindern viel frische Luft um die Ohren: „Grünes Klassenzimmer“ am Radweg. Foto: Grundschule

Besonders aufregend war in diesem Jahr der Osterspaziergang. Alle Kinder machten sich auf den Weg, um den neuen Radweg zum Weidberg zu erkunden. Dabei entdeckten sie die Sagen- und Mythentafeln, welche sie durch eigene Bilder mitgestaltet haben. Ziel war das neue außerschulische Klassenzimmer. Mit viel Freude probierten die Schüler die Sitzgelegenheiten aus. Diese bieten Platz zur Erholung und die Möglichkeit, viele naturnahe Entdeckungen zu machen.