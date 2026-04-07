Kaltenwestheim: Grünes Klassenzimmer direkt am Radweg

Bevor sie in die Osterferien gingen, standen für die Schüler der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim traditionell einige Höhepunkte auf dem Programm. So stand neben dem fleißigen Osterputz in den Klassen auch die Eiersuche auf dem Plan.
Der neue Radweg und das „Grüne Klassenzimmer“ sind ein Gewinn für Kaltenwestheim und die dortige Grundschule. Für die Kinder ein Grund, sich dort mal umzuschauen.
Bevor sie in die Osterferien gingen, standen für die Schüler der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim traditionell einige Höhepunkte auf dem Programm. So stand neben dem fleißigen Osterputz in den Klassen auch die Eiersuche auf dem Plan.
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Besonders aufregend war in diesem Jahr der Osterspaziergang. Alle Kinder machten sich auf den Weg, um den neuen Radweg zum Weidberg zu erkunden. Dabei entdeckten sie die Sagen- und Mythentafeln, welche sie durch eigene Bilder mitgestaltet haben. Ziel war das neue außerschulische Klassenzimmer. Mit viel Freude probierten die Schüler die Sitzgelegenheiten aus. Diese bieten Platz zur Erholung und die Möglichkeit, viele naturnahe Entdeckungen zu machen.
Als Biosphären- und Thüringer Umweltschule ist es ein besonderes Anliegen, klima- und bewegungsfreundlich zu unterrichten. Die Rätselkarte, welche an verschiedenen Tafeln zu finden ist, lädt zum Mitmachen ein.
Der Sagen- und Mythenweg entstand mit Unterstützung der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön und Fördermitteln des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten.
Vor Ort hat sich unter anderem Matthias Schmidt mit viel Engagement für die Neugestaltung eingesetzt.
Am 1. Mai wird der Sagen- und Mythenweg mit einem Mülltonnenrennen offiziell eröffnet. Auch der Förderverein der Grundschule wird an diesem Tag ein Angebot für die Kinder bereithalten. Die Rennstrecke wurde beim Osterspaziergang mit einem kleinen Wettrennen durch die Schüler getestet. Dass die Neuheiten ein Gewinn fürs Dorf und die Schule sind, dazu ist man sich einig.