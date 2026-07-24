Was ist denn bitteschön ein „Füschtäi“? Die „Plattkenner“ aus der Kaltenwestheimer Arbeitsgemeinschaft heimische Mundart müssen da nicht lange überlegen: Dieses besondere Wort, das es möglicherweise nur in Kaltenwestheim gibt, bedeutet Bonbon. Und ja, es ist ein solch lustiges Wort, dass auch die Platt-Schüler darüber schmunzeln mussten, als sie es das erste Mal hörten. „Wenn wir solche Entdeckungen machen, dann ist es immer besonders fröhlich“, sagt Brita Wolfram.
Kaltenwestheim Für die Plattschüler gibt’s keine Ferien
Iris Friedrich 24.07.2026 - 16:00 Uhr