Was ist denn bitteschön ein „Füschtäi“? Die „Plattkenner“ aus der Kaltenwestheimer Arbeitsgemeinschaft heimische Mundart müssen da nicht lange überlegen: Dieses besondere Wort, das es möglicherweise nur in Kaltenwestheim gibt, bedeutet Bonbon. Und ja, es ist ein solch lustiges Wort, dass auch die Platt-Schüler darüber schmunzeln mussten, als sie es das erste Mal hörten. „Wenn wir solche Entdeckungen machen, dann ist es immer besonders fröhlich“, sagt Brita Wolfram.