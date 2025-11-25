Kaltenwestheim: Erst Kirche, dann Wirtshaus

Kaltenwestheim Die Kaltenwestheimer feiern am 29. und 30. November ihre Dorfweihnacht. Am Vorabend zum 1. Advent startet diese um 17 Uhr mit der Adventseröffnung in der Laurentius-Kirche. Pfarrerin Katrin Mang freut sich auf viele Besucher, die sich auf die Adventszeit mit Gottes Wort und weihnachtlichen Weisen einstimmen wollen. Chöre, Solisten und die Kinder der Grundschule werden den Gottesdienst mit musikalischen Beiträgen umrahmen. Im Anschluss sind alle eingeladen, gemeinsam an wärmenden Feuerschalen und bei Kerzenschein Bratwurst und Glühwein zu genießen und in der Gemeinschaft eine gute Zeit zu verbringen.