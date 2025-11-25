Kaltenwestheim: Erst Kirche, dann Wirtshaus

Weiter geht es am 1. Advent ab 13 Uhr. In den Räumen der ehemaligen Gaststätte Wetzstein bieten Händler ihre weihnachtlichen und winterlichen Waren an und vor dem Rathaus gibt es Waffeln, Gegrilltes und Glühwein. In der Turnhalle beginnt um 14 Uhr die Seniorenweihnachtsfeier. Die Kinder des Kindergartens und der Grundschule, die „Plattkinder“ sowie die Chöre von Kaltenwestheim und Mittelsdorf gestalten ein weihnachtliches Programm für die Senioren der beiden Orte sowie alle Gäste der Dorfweihnacht. Ebenfalls in der Turnhalle werden Kaffee und selbst gebackener Rhöner Kuchen angeboten. Ab 15 Uhr gibt es in der Bauernstube eine Märchenstunde, dazu sind Kinder und Märchenliebhaber eingeladen.