Kaltenwestheim: Erst Kirche, dann Wirtshaus

Den Start in den Advent feiert man im Rhönort Kaltenwestheim in und an der Kirche sowie in der ehemaligen Gaststätte. Der Dorf-Weihnachtsbaum wird dabei versteigert.

Kommt herbei – am 29. November lädt die Laurentiuskirche Kaltenwestheim mit ihrem schönen Bogen im Torhaus zum Adventsauftakt ein. Foto: Archiv/ Margarete El-Chami

Kaltenwestheim Die Kaltenwestheimer feiern am 29. und 30. November ihre Dorfweihnacht. Am Vorabend zum 1. Advent startet diese um 17 Uhr mit der Adventseröffnung in der Laurentius-Kirche. Pfarrerin Katrin Mang freut sich auf viele Besucher, die sich auf die Adventszeit mit Gottes Wort und weihnachtlichen Weisen einstimmen wollen. Chöre, Solisten und die Kinder der Grundschule werden den Gottesdienst mit musikalischen Beiträgen umrahmen. Im Anschluss sind alle eingeladen, gemeinsam an wärmenden Feuerschalen und bei Kerzenschein Bratwurst und Glühwein zu genießen und in der Gemeinschaft eine gute Zeit zu verbringen.

Weiter geht es am 1. Advent ab 13 Uhr. In den Räumen der ehemaligen Gaststätte Wetzstein bieten Händler ihre weihnachtlichen und winterlichen Waren an und vor dem Rathaus gibt es Waffeln, Gegrilltes und Glühwein. In der Turnhalle beginnt um 14 Uhr die Seniorenweihnachtsfeier. Die Kinder des Kindergartens und der Grundschule, die „Plattkinder“ sowie die Chöre von Kaltenwestheim und Mittelsdorf gestalten ein weihnachtliches Programm für die Senioren der beiden Orte sowie alle Gäste der Dorfweihnacht. Ebenfalls in der Turnhalle werden Kaffee und selbst gebackener Rhöner Kuchen angeboten. Ab 15 Uhr gibt es in der Bauernstube eine Märchenstunde, dazu sind Kinder und Märchenliebhaber eingeladen.

Zwei Besonderheiten erwarten die Gäste: zum ersten der Vorverkauf der Karten fürs Theaterstück „Schatzgräber“. Zum zweiten die abendliche Versteigerung des Weihnachtsbaumes, der den Platz vor dem Rathaus schmückt. Alle Akteure dieses Wochenendes freuen sich auf die Besucher der Dorfweihnacht.