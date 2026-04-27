Um die 60 Teilnehmer dürften es gewesen sein, die am Freitag bei wundervollem Wetter den Bewegungspfad vom Rathaus „Wetzstein“ zur Schafscheune unter die Füße oder die Räder nahmen, dort einen herzerfrischenden Vortrag zur Geschichte von Kaltenwestheim hörten, bei der Meiningerin Anne Völler Qi-Gong-Übungen erlernten und am Ende ein reichhaltiges und herzliches Nachmittagskaffee-Angebot im kleinen Wetzstein-Saal genossen. Und auch hier fehlte – wie überhaupt bei dem ganzen Tag – ein liebevolles I-Tüpfelchen nicht: Als Überraschungsgast stellte Henry Hohmann in Mundart vor, wie es einem geht, der einen über den Durst getrunken hat und dann zu seinem Waestemer Weib heimkehrt...