Ein „schon lange fälliges Thema“ nennt Pfarrerin Katrin Mang diesen Teil der Umfriedung des Friedhofes zum Kirchhof hin. In der Vakanzzeit, in der Kaltenwestheim keinen eigenen Pfarrer mehr hatte, war es jedoch liegengeblieben. Aber die Schäden durch Witterungsschwankungen, bei denen Wasser in die Ritzen der Mauer lief, sowie die Baumwurzeln unter der Mauer, die ihr Übriges taten, wurden immer größer. Die Lage des jetzt sanierten Stückes ist eh nicht ganz unproblematisch: abschüssig vom Friedhofsgelände her in Richtung Kirchhof und mit dem Ende direkt an die Kirche anstoßend. „Es brachen schon kleinere Stücke heraus“, erinnert sich die Pfarrerin.