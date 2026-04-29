Für Freitag, 1. Mai, war die Wiedereröffnung des Weidberg-Imbiss in der Erlebniswelt Rhönwald vorgesehen – doch daraus wird nichts. Der Pächter, der sich dafür bei der Stadt Kaltennordheim beworben hatte, warf drei Tage zuvor das Handtuch. Er könne die Imbissversorgung auf dem Weidberg doch nicht pachten, teilte er am Dienstag überraschend der Stadt mit. Das ist eine herbe Enttäuschung, war diese doch als Betreiber heilfroh, wieder eine Versorgung auf dem Berg anbieten zu können – ausgeschrieben für die jetzt beginnende Saison war schon lange. Die vorherige Pächterin hatte aus persönlichen Gründen ihren Vertrag nicht verlängert. Zuvor waren schon mehrere Pächter aus ganz verschiedenen Gründen nicht dauerhaft auf dem Areal geblieben, wo der „Kleine Wetzstein“ – eine schöne kleine Blockhütte – und die Waldschule für die Versorgung genutzt werden können. Nun geht die Pächtersuche wieder von vorn los – zumindest der „Rhönomat“ ist derzeit für Besucher eine Alternative zum eigenen Picknickkorb.