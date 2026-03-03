 
  6. Auf der Mülltonne den Berg runter

Kaltenwestheim Auf der Mülltonne den Berg runter

Was kommt da den Berg herunter? So wird sich wohl mancher fragen, wenn am 1. Mai ein Mülltonnenrennen am Weidberg veranstaltet wird. Anmelden kann sich jedermann.

Kaltenwestheim: Auf der Mülltonne den Berg runter
1
So könnte es am 1. Mai auch am Weidberg in der Rhön aussehen: Mit Karacho hinab auf dem kuriosen Mülltonnen-Gefährt. Foto: Förderkreis Ahorn

Mit einem Mülltonnenrennen soll am 1. Mai der neue Radweg vom Dorf in Richtung Weidberg unter großer Publikumsbeteiligung eingeweiht werden. Er war Ende vergangenen Jahres bereits im kleinen Kreis übergeben worden und wird schon gut genutzt.

Beim Zieleinlauf säumten in Ahorn viele Zuschauer die Straße. Hier soll es im kommenden Jahr ein neues Rennen geben, das die Gemeinde belebt. In der Rhön startet am 1. Mai 2026 ein solches Rennen. Foto: Förderkreis Ahorn

Für das besondere Spektakel am Maifeiertag wirbt die Ortschaft nun mit „Volle Fahrt voraus!“ und wünscht sich viele Anmeldungen, damit der Tag erfolgreich wird. Bis zum 5. April kann man sich melden auf der Webseite www.kaltenwestheim-rhoen.de.

Um 13 Uhr soll das Fest losgehen, bei dem der Radweg und der frisch beschilderte Sagenweg übergeben werden. Initiatoren sind der Ortsteilrat, der Förderverein Kaltenwestheim sowie der Grundschul-Förderverein.

Nahe Coburg lief es schon

Mit einem verrückten Mülltonnenrennen hat übrigens die Gemeinde Ahorn nahe Coburg bereits gute Erfahrungen gesammelt: Im vergangenen Jahr wagten sich Piloten mit den kuriosen Gefährten – nicht erlaubt sind dabei Motoren – dort auf die Straßen und begeisterten die Zuschauer. Im kommenden Jahr wird der Förderkreis erneut ein solches Rennen veranstalten, ist zu hören. Und vielleicht schaut ja der eine oder andere Ahorner sogar mal in der Thüringer Rhön vorbei...

www.kaltenwestheim-rhoen.de