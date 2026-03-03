Kaltenwestheim: Auf der Mülltonne den Berg runter

Was kommt da den Berg herunter? So wird sich wohl mancher fragen, wenn am 1. Mai ein Mülltonnenrennen am Weidberg veranstaltet wird. Anmelden kann sich jedermann.
Für das besondere Spektakel am Maifeiertag wirbt die Ortschaft nun mit „Volle Fahrt voraus!“ und wünscht sich viele Anmeldungen, damit der Tag erfolgreich wird. Bis zum 5. April kann man sich melden auf der Webseite www.kaltenwestheim-rhoen.de.
Um 13 Uhr soll das Fest losgehen, bei dem der Radweg und der frisch beschilderte Sagenweg übergeben werden. Initiatoren sind der Ortsteilrat, der Förderverein Kaltenwestheim sowie der Grundschul-Förderverein.
Mit einem verrückten Mülltonnenrennen hat übrigens die Gemeinde Ahorn nahe Coburg bereits gute Erfahrungen gesammelt: Im vergangenen Jahr wagten sich Piloten mit den kuriosen Gefährten – nicht erlaubt sind dabei Motoren – dort auf die Straßen und begeisterten die Zuschauer. Im kommenden Jahr wird der Förderkreis erneut ein solches Rennen veranstalten, ist zu hören. Und vielleicht schaut ja der eine oder andere Ahorner sogar mal in der Thüringer Rhön vorbei...
