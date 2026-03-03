Kaltenwestheim: Auf der Mülltonne den Berg runter

Nahe Coburg lief es schon

Mit einem verrückten Mülltonnenrennen hat übrigens die Gemeinde Ahorn nahe Coburg bereits gute Erfahrungen gesammelt: Im vergangenen Jahr wagten sich Piloten mit den kuriosen Gefährten – nicht erlaubt sind dabei Motoren – dort auf die Straßen und begeisterten die Zuschauer. Im kommenden Jahr wird der Förderkreis erneut ein solches Rennen veranstalten, ist zu hören. Und vielleicht schaut ja der eine oder andere Ahorner sogar mal in der Thüringer Rhön vorbei...