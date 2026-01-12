Seit Jahren schon beschäftigt sich die gebürtige Kaltensundheimerin mit der Geschichte, die in so vielen Zeugnissen vor der Haustür zu finden ist. Mal hatte sie mehr Zeit dafür, mal weniger, gibt die junge Frau, die als Lehrerin am Thüringischen Rhön-Gymnasium arbeitet, zu: „Ich bin ja nicht Hobbyforscher von Beruf.“ Auch ihre Familie fordert sie, das kommunalpolitische Engagement im Ortsteilrat, obendrein das Faible für den Karneval. Und so forschte sie, wenn es halt passte, aber das eben schon jahrelang.