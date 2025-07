Die Kirmes im Dorf – die gibt es freilich schon viel, viel länger. Noch gut erinnern sich gewiss viele an die (ja nicht ewig zurückliegenden) Jahre, in denen die Kaltensundheimer Kirmes vom Sportverein getragen wurde, so wie es in vielen Orten ringsum auch war. Die 1. Mannschaft des Kaltensundheimer Sportvereins „machte die Kirmes“ und stellte auch den Kirmesscholzen. Der bekam traditionell vom Bürgermeister für die Zeit des Festes die Schlüssel überreicht. Am Samstag gab es zu diesen Kirmeszeiten stets Fußballspiele und die Ständchen endeten auf dem Sportplatz. Harald Messerschmidt blies vom Turm der Kirche die Kirmes am Freitagabend an. Klaus Gottbehüt und Peter Genßler, um nur zwei zu nennen, gehörten in den 90er Jahren zu den aktiven Kirmesmachern. Für den Sportverein übernahm später Dennis König mehrere Jahre die Führung als Kirmesscholz.