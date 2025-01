Kaltensundheimer Neugründung Jugendfeuerwehr beeindruckt die „Alten“

Das Knutfest war natürlich ein schöner Höhepunkt für die Jugendwehr, aber auch für alle anderen. Pünktlich 17 Uhr wurden ein kleines Lagerfeuer und die Roste am Gerätehaus entzündet. Gleich darauf durfte der Verein die ersten Gäste begrüßen, mit Bratwurst, heißen Getränken und kühlem Bier bewirten. Zwei kleine Schauübungen trugen zur Unterhaltung und Wissensvermittlung bei: Zum ersten staunten die Zuschauer wieder darüber, wie hoch und weit die Flammen bei einem Fettbrand schlagen, wie er in jedem Haushalt passieren könnte. Wird dabei mit Wasser gelöscht, kann es ziemlich böse ausgehen. Ein Liter Fett, das in Kaltensundheim entzündet wurde, und nur ein Viertelliter Wasser reichten, um ein flammendes Inferno zu entfachen – das die Kameraden natürlich im Griff hatten. Jens-Uwe Heim gab auch ein paar kurzgefasste Erklärungen zur chemisch-physikalischen Entstehung eines solchen Brandes, zu dessen Ausbreitung in Räumen und zum Löschen beziehungsweise zur Selbstrettung im Falle des Falles.