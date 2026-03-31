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Kaltensundheimer Kinder Mit Herz und Bollerwagen

Bettina König-Büchner

Keiner ist zu klein, um beim Aufräumen im Dorf zu helfen. Die „Füchse“ aus dem Kaltensundheimer Kindergarten waren auf Putztour. Und damit Teil einer großen Aktion.

Kaltensundheimer Kinder: Mit Herz und Bollerwagen
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Auf geht’s zur großen Putzaktion in Kaltensundheim. Was sich da alles findet! Foto: Kindergarten

Mit großem Eifer und noch größerem Stolz machten sich am Freitag, 27. März, die Kinder der „Füchse“-Gruppe der Kindertagesstätte „Graswaldknirpse“ auf den Weg durch den Ort.

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Stolze Helfer unterwegs. Foto: Kindergarten

Ausgestattet mit Handschuhen, guter Laune und einem Bollerwagen zogen sie durch die Straßen von Kaltensundheim – fest entschlossen, etwas für ihre Umwelt zu tun.

Alles rein in den Sack, was die Umwelt verschandelt! Foto: Kindergarten

Unterwegs sammelten die kleinen Helferinnen und Helfer allerlei Unrat ein, der achtlos weggeworfen worden war. Vom Papierfetzen bis zur alten Dose wanderte alles in den Wagen.

In Hecken und Sträuchern verbarg sich viel Unrat. Foto: Kindergarten

Die Kinder staunten nicht schlecht, wie viel Müll sich in kurzer Zeit zusammengetragen hatte.

Kraft braucht man auch beim Einsammeln. Foto: Kindergarten

Besonders stolz waren sie darauf, Teil der Aktion „Unser Dorf soll sauber werden“ des Kulturvereins zu sein.

Aufmerksam betrachten die Kinder ihr Dorf und finden leider so allerlei Müll. Foto: Kindergarten

Mit ihrem Einsatz zeigten sie, dass Umweltschutz keine Frage des Alters ist – und dass gemeinsames Anpacken nicht nur sinnvoll, sondern auch richtig Spaß machen kann.

Auch am Planetenweg wurden die fündig. Foto: Kindergarten

Die Einwohner von Kaltensundheim bedanken sich herzlich bei den engagierten kleinen Füchsen und ihren Erzieherinnen für diesen wertvollen Beitrag zu einem sauberen und lebenswerten Ort.