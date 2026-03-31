Kaltensundheimer Kinder: Mit Herz und Bollerwagen

Mit großem Eifer und noch größerem Stolz machten sich am Freitag, 27. März, die Kinder der „Füchse“-Gruppe der Kindertagesstätte „Graswaldknirpse“ auf den Weg durch den Ort.
Keiner ist zu klein, um beim Aufräumen im Dorf zu helfen. Die „Füchse“ aus dem Kaltensundheimer Kindergarten waren auf Putztour. Und damit Teil einer großen Aktion.
Mit großem Eifer und noch größerem Stolz machten sich am Freitag, 27. März, die Kinder der „Füchse“-Gruppe der Kindertagesstätte „Graswaldknirpse“ auf den Weg durch den Ort.
Nach der Werbung weiterlesen
Ausgestattet mit Handschuhen, guter Laune und einem Bollerwagen zogen sie durch die Straßen von Kaltensundheim – fest entschlossen, etwas für ihre Umwelt zu tun.
Unterwegs sammelten die kleinen Helferinnen und Helfer allerlei Unrat ein, der achtlos weggeworfen worden war. Vom Papierfetzen bis zur alten Dose wanderte alles in den Wagen.
Die Kinder staunten nicht schlecht, wie viel Müll sich in kurzer Zeit zusammengetragen hatte.
Besonders stolz waren sie darauf, Teil der Aktion „Unser Dorf soll sauber werden“ des Kulturvereins zu sein.
Mit ihrem Einsatz zeigten sie, dass Umweltschutz keine Frage des Alters ist – und dass gemeinsames Anpacken nicht nur sinnvoll, sondern auch richtig Spaß machen kann.
Die Einwohner von Kaltensundheim bedanken sich herzlich bei den engagierten kleinen Füchsen und ihren Erzieherinnen für diesen wertvollen Beitrag zu einem sauberen und lebenswerten Ort.