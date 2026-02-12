Kaltensundheimer Karneval: Tanz, Gemeinschaft und Tradition

Die Piloten der „Lusthansa“. Foto: Verein

Weitere Highlights sind die beiden Männerballetts des KKV. Sie brachten den Saal zum explodieren. Während die Soindemer Hopfenhengste unter der Leitung von Katja und Luisa Agsten gentlemanlike in schicken Anzügen mit Lichteffekten über die Bühne fegten, nahmen die Männer von „Betreutes Trinken 2.0“ mit auf eine Reise mit der Lusthansa. Durch heiße Moves und nackte Haut ließen zum Programmende die Männer von Trainerin Sandra Spiegel den Saal beben.

Für kräftige Lache sorgten auch die Büttenredner Uwe Möllerhenn und Linus Roth. Als fussballbegeisterter Opa und Enkel aus verschiedenen Fanzonen erzählten sie, welch familiären Zwist das mit sich bringen kann.

Tosenden Applaus gab es auch für diese jungen Akteure. Foto: Verein

Barbara Genßler und Ivonne Taube dankten zum Abschluss ausdrücklich den Trainerinnen, die alle Tänze mit viel Engagement und Leidenschaft auf die Auftritte vorbereiten, allen Aktiven auf der Bühne und allen Mitwirkenden, ohne die so ein Abend nicht möglich wäre. Ein großer Dank galt auch dem Publikum, welches wieder zahlreich dem KKV nach Kaltenlengsfeld folgte.

Beim großen Finale zeigte sich ein stimmungsvolles Bild, ehe alle durch die Musikanten Diana und Jürgen Kram in einen lange dauernden Tanzabend entlassen wurden.

Eines der beiden Männerballette – Soindemer Hopfenhengste , ganz gentlemanlike. Foto: Verein

Nicht weniger erfolgreich war der Kinderfaschingsnachmittag des KKV. Auch hier wurden in einem einstündigen Programm die Gäste im voll besetzten Saal gut unterhalten. Heidi Nolte und Ina Büchner führten gekonnt durch das komplette Programm. Mit einem Gedicht eröffnete Stella Walther den bunten Nachmittag. Die kleine Garde und auch die Gardemädchen von „Steps on Fire“ machten schon traditionell den Anfang. Dorfgeschichten wurden von Elisa Genßler und Dora Gottbehüt in einem lustigen Wortbeitrag dargeboten. Schon mehrfach standen sie als die Omas Lissi + Dorchen auf der Bühne.

Barbara Genßler und Lydia Gerson studierten mit Kaltensundheims jüngstem Nachwuchs, drei- bis sechsjährigen Kindern, einen Tanz ein. In Tierkostümen feierten sie die „ Party der Tiere“. In verschiedenen Sketchen entführte man das Publikum zum Beispiel in eine Tanzschule, dargeboten von Paula Rauch, Mathilda Spiegel, Emma Genßler und Esther Gottbehüt. Selina Roth und Antonella Genßler zeigten einen Backkurs der besonderen Art.

Finale – Soinde helau! Foto: Verein

Von seinem rednerischen Talent als der Bergdoktor überzeugte Jonathan Wagner mit seiner Büttenrede. Es gefiel so sehr, dass der KKV kurzerhand beschloss, ihn am zweiten Büttenabend mit ins Abendprogramm aufzunehmen. Der Showtanz von „Steps on Fire“, das Tanzmariechen aus Wasungen sowie das Kinderballett konnten auch beim Kinderfaschingsprogramm das närrische Publikum sehr begeistern. Ehe DJ Bert Rothaupt das Zepter übernahm, kamen auch hier alle zum Finale auf die Bühne, nicht ohne den Soindemer Schlachtruf: Soinde Helau!