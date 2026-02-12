Kaltensundheimer Karneval: Tanz, Gemeinschaft und Tradition

Mit seinen Büttenabenden setzte der Kaltensundheimer Karnevalsverein ein eindrucksvolles Ausrufezeichen in der närrischen Saison. Was dem Publikum geboten wurde, war ein leidenschaftliches Bekenntnis zu Tanz, Gemeinschaft und gelebter Tradition.
Schon der Auftakt ließ den Saal beben. Die Große Garde „Die flotten Lotten“ marschierte ein und präsentierte einen Gardetanz, der begeisterte. Eindrucksvoll bewiesen sie wie viel Trainingsfleiß, Disziplin und Leidenschaft hinter diesem Auftritt stehen.
Im Anschluss begrüßten Präsidentin Ivonne Taube und Moderatorin Barbara Genßler das Publikum gewohnt herzlich und führten mit viel Charme und Wortwitz durch den Abend.
Besonders stolz zeigte sich der Verein einmal mehr auf seinen Nachwuchs. Die kleine Garde mit sage und schreibe 21 kleinen Tänzerinnen und auch das Kinderballett bewiesen mit leuchtenden Augen und beeindruckender Disziplin, dass die karnevalistische Zukunft in besten Händen liegt. Das Kinderballett unter der Leitung von Annette und Lara Gottbehüt entführte in niedlichen Schuluniformen in die magische Welt der Tiere.
Die Junioren, alias „Steps on Fire“, begeisterten, sowohl in ihrer Funktion als Juniorengarde wie auch später als Zirkuskünstler mit ihrem Tanz „Manege frei für Träumerei im Zirkuszelt“. Mit perfekt einstudierter Choreographie, Akrobatik und flotten Schritten zeigten sie ihr Können. Für beide Programmpunkte zeigt sich Anne Ullrich verantwortlich.
Auch in weiteren Tänzen wurde Großes geboten. Die „Flotten Lotten“ mit ihrem Showtanz „Heart of Asia“ entführten in fernöstliche Gefilde. Perfekt abgestimmte Kostüme und Musik ließen diesen Tanz zu einem Highlight werden. Linda Heim und Anica Groß, beide tanzten auch selbst mit, waren die Verantwortlichen.
Mit dem „Savannenruf der Freiheit“ eroberten die Feldafeen die Herzen der Gäste. Als stolze Löwen zeigten sie sich in beeindruckenden Kostümen und mit anmutiger Eleganz. Sie bewiesen, dass es für diese Tiere nur die Freiheit geben darf.
Die Tuppertruden brachten dem Publikum wieder einmal ihre Wandlungsfähigkeit vor Augen. Fünf der Frauen – Nicole Türk, Evelyn Markert, Andrea Wezel, Christina Lückert und Ivonne Taube – zeigten in ihrem Sketch, wie ein Mädelsabend in Wirklichkeit abläuft und einem Fußballabend der Männer in nichts nachsteht. Späte kamen die Tuppertruden komplett als Müllmänner auf die Bühne, die ihre Besen später dazu nutzten, um wie Bibi Blocksberg nach Soinde an den Tresen zu fliegen. Auch nach 35 Jahren Bühnenpräsenz werden die Frauen nicht müde, jedes Jahr im Programm mitzuwirken.
Auch die Freunde des Karnevals strapazierten mit ihrem musikalischem Sketch in ihren Tonnen die Lachmuskeln des Publikums.
An beiden Abenden konnte der KKV Gäste begrüßen, die im Programm mitwirkten. Das Tanzmariechen Jasmin Wagner begeisterte mit Schwung und tänzerischer Präzision am ersten Abend. Die Retros des Stadtlengsfelder Karnevalsverein zeigten am zweiten Abend mit ihrem Gemischten Ballett wie Bauch, Beine, Po fit und in Form gebracht werden.
Weitere Highlights sind die beiden Männerballetts des KKV. Sie brachten den Saal zum explodieren. Während die Soindemer Hopfenhengste unter der Leitung von Katja und Luisa Agsten gentlemanlike in schicken Anzügen mit Lichteffekten über die Bühne fegten, nahmen die Männer von „Betreutes Trinken 2.0“ mit auf eine Reise mit der Lusthansa. Durch heiße Moves und nackte Haut ließen zum Programmende die Männer von Trainerin Sandra Spiegel den Saal beben.
Für kräftige Lache sorgten auch die Büttenredner Uwe Möllerhenn und Linus Roth. Als fussballbegeisterter Opa und Enkel aus verschiedenen Fanzonen erzählten sie, welch familiären Zwist das mit sich bringen kann.
Barbara Genßler und Ivonne Taube dankten zum Abschluss ausdrücklich den Trainerinnen, die alle Tänze mit viel Engagement und Leidenschaft auf die Auftritte vorbereiten, allen Aktiven auf der Bühne und allen Mitwirkenden, ohne die so ein Abend nicht möglich wäre. Ein großer Dank galt auch dem Publikum, welches wieder zahlreich dem KKV nach Kaltenlengsfeld folgte.
Beim großen Finale zeigte sich ein stimmungsvolles Bild, ehe alle durch die Musikanten Diana und Jürgen Kram in einen lange dauernden Tanzabend entlassen wurden.
Nicht weniger erfolgreich war der Kinderfaschingsnachmittag des KKV. Auch hier wurden in einem einstündigen Programm die Gäste im voll besetzten Saal gut unterhalten. Heidi Nolte und Ina Büchner führten gekonnt durch das komplette Programm. Mit einem Gedicht eröffnete Stella Walther den bunten Nachmittag. Die kleine Garde und auch die Gardemädchen von „Steps on Fire“ machten schon traditionell den Anfang. Dorfgeschichten wurden von Elisa Genßler und Dora Gottbehüt in einem lustigen Wortbeitrag dargeboten. Schon mehrfach standen sie als die Omas Lissi + Dorchen auf der Bühne.
Barbara Genßler und Lydia Gerson studierten mit Kaltensundheims jüngstem Nachwuchs, drei- bis sechsjährigen Kindern, einen Tanz ein. In Tierkostümen feierten sie die „ Party der Tiere“. In verschiedenen Sketchen entführte man das Publikum zum Beispiel in eine Tanzschule, dargeboten von Paula Rauch, Mathilda Spiegel, Emma Genßler und Esther Gottbehüt. Selina Roth und Antonella Genßler zeigten einen Backkurs der besonderen Art.
Von seinem rednerischen Talent als der Bergdoktor überzeugte Jonathan Wagner mit seiner Büttenrede. Es gefiel so sehr, dass der KKV kurzerhand beschloss, ihn am zweiten Büttenabend mit ins Abendprogramm aufzunehmen. Der Showtanz von „Steps on Fire“, das Tanzmariechen aus Wasungen sowie das Kinderballett konnten auch beim Kinderfaschingsprogramm das närrische Publikum sehr begeistern. Ehe DJ Bert Rothaupt das Zepter übernahm, kamen auch hier alle zum Finale auf die Bühne, nicht ohne den Soindemer Schlachtruf: Soinde Helau!