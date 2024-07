„Bis fünf Minuten vor Hosenknopf“ hatten sie in all den Jahren ihre Kirmespredigten immer noch aktualisiert. „Wenn’s am Sonntag um 19 Uhr mit unserer Predigt losgehen sollte, haben wir bis 18.45 Uhr noch das Aktuellste aus der aktuellen Kirmes mit reingenommen“, sagt Ivonne Taube. Jetzt waren sie und ihre Freundin Katja Möller selbst ein Thema im aktuellen Kirmes-Abgesang: „Wir legen ab die Schürzen und das Gewand, wir beide geben das Zepter aus der Hand“, sagten sie. Die beiden Frauen, Schulkameradinnen und beide Büttenschreiberinnen beim Karneval, haben ihre 25. und damit die letzte Kirmespredigt gehalten. Es war ein Ende mit Ansage – die gab es schon im vergangenen Jahr.