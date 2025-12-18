„Nicht jeder Ton ist vielleicht perfekt, dafür aber mit Herz gesungen“, stimmten Mariella Landgraf und Emma Wuchert das Publikum in der Kaltensundheimer Kirche St. Albanus am Mittwochabend auf rund zwei Stunden Programm ein. Schüler und Lehrer des Thüringischen Rhön-Gymnasiums gestalten hier schon seit einigen Jahren ein Weihnachtskonzert, welches offensichtlich gut ankommt: Bis ganz oben in den Emporen saßen Zuhörer, die den Beiträgen der Kinder und Jugendlichen lauschten.