Kaltensundheim: Weihnachtsoratorium auf dem Lande

Es ist ein großes musikalisches Event: Eine Vielzahl von Mitgliedern verschiedenster Kirchenchöre der Rhön gestaltet am Samstag, 20. Dezember, um 17 Uhr ein großes Konzert, zu welchem die Kirchengemeinde Kaltensundheim recht herzlich einlädt.
Ein großes Werk wie das Weihnachtsoratorium auf dem Lande? In Kaltensundheim proben Rhöner Chöre schon seit Monaten für den Auftritt am Samstag, 20. Dezember.
Das Ergebnis dieser intensiven Zusammenarbeit wird nun erstmals öffentlich zu hören sein. Auf dem Programm stehen die Orchestersuite von Johann Sebastian Bach sowie das Weihnachtsoratorium von Gottfried August Homilius.
Bereits seit Juni dieses Jahres treffen sich unter der Leitung von Jens Rauch wöchentlich mehr als 50 Sängerinnen und Sänger, aus den Chören Erbenhausen/Reichenhausen, Mittelsdorf/Kaltenwestheim, Kaltensundheim sowie Kaltennordheim zur gemeinsamen Probe in Kaltensundheim. Die Aufführung wird musikalisch durch das Residenzorchester Meiningen sowie Solisten begleitet. Die Gesamtleitung des Konzertes liegt in den Händen von Sebastian Fuhrmann, Stadt- und Kreiskantor aus Meiningen, der sich für die musikalische Umsetzung verantwortlich zeichnet.
Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte sich Jens Rauch erfreut über das große Engagement der ehrenamtlichen Chorsängerinnen und Chorsänger. Die Bereitschaft, sich auf ein für Laienchöre anspruchsvolles Werk einzulassen, sei keineswegs selbstverständlich. Solche Gemeinschaftsprojekte seien jedoch besonders wichtig, um „den Chorgesang als lebendige Form gemeinschaftlichen Musizierens langfristig zu erhalten“. Zugleich verfolge man das Ziel, Kirchenmusik aus vergangenen Jahrhunderten auch in der ländlich geprägten Region der Rhön erlebbar zu machen.
Karten für dieses besondere Konzert sind zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf im Pfarramt Kaltensundheim, im Katalogstübchen Weigand in Kaltensundheim sowie bei Büchner-Moden in Kaltennordheim erhältlich. Zudem können Eintrittskarten an der Abendkasse erworben werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.