Kaltensundheim: Weihnachtsoratorium auf dem Lande

In der Kaltensundheimer Kirche St. Albanus wird das Oratorium aufgeführt. Foto: Archiv/Iris Friedrich

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte sich Jens Rauch erfreut über das große Engagement der ehrenamtlichen Chorsängerinnen und Chorsänger. Die Bereitschaft, sich auf ein für Laienchöre anspruchsvolles Werk einzulassen, sei keineswegs selbstverständlich. Solche Gemeinschaftsprojekte seien jedoch besonders wichtig, um „den Chorgesang als lebendige Form gemeinschaftlichen Musizierens langfristig zu erhalten“. Zugleich verfolge man das Ziel, Kirchenmusik aus vergangenen Jahrhunderten auch in der ländlich geprägten Region der Rhön erlebbar zu machen.