„Kulturhaus Kaltensundheim soll wiederbelebt werden – neben energetischer wird auch grundhafte Sanierung gefördert“, so lautete die Überschrift über einer Mitteilung des Thüringer Infrastrukturministers vom Freitag. „Das Vorhaben, das Kulturhaus im Kaltennordheimer Ortsteil Kaltensundheim wiederzubeleben, schreitet voran“, heißt es da. Es wird von jeder Menge Geld berichtet, die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in die Rhöner Immobilie fließen sollen, die früher einmal ein Zentrum der Region für vieles war: Kultur, Sport, Versorgung, Gastronomie... Just am Donnerstagabend vor der Pressemitteilung war das Kulturhaus auch Thema bei einer Diskussionsrunde, zu der die CDU eingeladen hatte und die sich an die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten anschloss. Ministerin Beate Meißner war extra nach Kaltensundheim gekommen, auch CDU-Kreischef Ralf Liebaug.