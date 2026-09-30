Kaltensundheim: Unvollständige Orgel im Mittelpunkt

An der Orgel der St.-Albanus-Kirche ist Kirchenmusikdirektor Sebastian Fuhrmann aus Meiningen zu hören. Auf dem Programm steht Orgelmusik aus Norddeutschland, Mitteldeutschland und Frankreich. Der Eintritt ist frei. Das Konzert dauert rund eine Stunde und wird ohne Pause gespielt. Das Instrument der Kirche wurde 1743 vom Ostheimer Orgelbauer Döhring mit 17 Registern erbaut und im 19. Jahrhundert auf 21 Register erweitert. Seit 1994 wird die Orgel restauriert. Ein Register fehlt bis heute: die Vox humana 8’, eine Zungenstimme, deren Klang an die menschliche Stimme erinnern soll.