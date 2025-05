Die Graf-Gruppe aus Salz hat den Anstoß zu einem Gespräch mit an der Nahversorgung Interessierten gegeben, das am 26. Mai in Diedorf stattfinden soll. Hier – im ehemaligen Möbelhaus – gibt es ebenso wie in Kaltensundheim im ehemaligen Nahkauf-Markt Immobilien, die leer stehen – und sich für die Nahversorgung der Bevölkerung doch gut nutzen ließen. „Wäre es nicht schön, wenn hier ein 24-Stunden-Dorfladen wäre? Der sieben Tage die Woche, auch an Sonn- und Feiertagen erreichbar ist?“? – So heißt es in einem Video, mit dem zur Mitarbeit aufgerufen wird und das derzeit vielfach kursiert.