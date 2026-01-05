 
Kaltensundheim Stehbankett und Musik

Ein Neujahrsempfang im Freien? Mit dieser Idee hatte der Kulturverein Kaltensundheim voll ins Schwarze getroffen. Wird das vielleicht der Beginn einer Tradition?

Ein Experiment wagte der Kulturverein Katensundheim mit der Einladung zu seinem ersten Neujahrsempfang, die an alle Dorfbewohner gerichtet war. Der „Empfang“ – ein geselliges Treffen ohne „Protokoll“ – fand am Samstag vorm Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft, unter der Linde an der alten Schule, statt und wurde ein voller Erfolg. Viele Gäste konnte der Verein bei bester Stimmung dort begrüßen. Mit Feuertonnen, heißen Getränken und Bratwürsten, passend dazu auch noch Schnee, war es ein schöner Start ins Vereinsleben und ins neue Jahr.

Gemeinsam wurde Musik gemacht. Foto: privat

„Danke für die schönen Momente“, so fasste Vereinsmitglied Steffi Heim den Abend zusammen, an dem sogar gemeinsam Musik gemacht und gesungen wurde. Am Akkordeon war dabei Frank Markert und am Cayon gab Georg Baumbach den Rhythmus vor. Die Kinder formten unermüdlich Schneebälle und -figuren und hatten ebenso ihren Spaß. Eine Wiederholung 2027 für einen solchen „Empfang“ ist so gut wie sicher.