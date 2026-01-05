Kaltensundheim Stehbankett und Musik

Ein Experiment wagte der Kulturverein Katensundheim mit der Einladung zu seinem ersten Neujahrsempfang, die an alle Dorfbewohner gerichtet war. Der „Empfang“ – ein geselliges Treffen ohne „Protokoll“ – fand am Samstag vorm Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft, unter der Linde an der alten Schule, statt und wurde ein voller Erfolg. Viele Gäste konnte der Verein bei bester Stimmung dort begrüßen. Mit Feuertonnen, heißen Getränken und Bratwürsten, passend dazu auch noch Schnee, war es ein schöner Start ins Vereinsleben und ins neue Jahr.