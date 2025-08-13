Auf den Modellflugplatz am Leichelberg wird an diesem Wochenende, 16. und 17. August, eingeladen, um zu staunen: Hier werden wieder die Freunde des Modellsports ihre flotten Maschinen fliegen lassen – als Nachbauten verschiedenster Modelle und Größenordnungen. Den ganzen Tag – von 10 bis 18 Uhr – werden an beiden Wochenendtagen die Modellflieger vom Flugplatz des Flugmodellsportvereins Rhön-Dolmar abheben und wieder landen. Ein Vergnügen für alle Generationen, diese in luftiger Höhe und am Boden zu bestaunen. Der Eintritt ist frei und es ist ebenfalls für das leibliche Wohl gesorgt.