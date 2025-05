Mathias Schmidt heißt der neue Radwegewart für das Gebiet der VG Hohe Rhön. Der 40-Jährige aus Kaltenwestheim, der am Verwaltungssitz des Biosphärenreservats in Zella arbeitet, erhielt am Dienstag im Verwaltungsgebäude in Kaltensundheim von VG-Chef Erik Thürmer die Ernennungsurkunde überreicht und ist damit offiziell berufen. Vorangegangen war ein Aufruf an Interessierte, sich für diese Aufgabe zu melden, es blieb bei einer Bewerbung. Zu Schmidts Aufgaben gehören die Überprüfung von Radwegen, Mängelmeldungen an den Bauhof, zudem soll er bei der Planung weiterer Verbindungswege einbezogen werden, um sinnvolle Ausbauten zu realisieren. Er bekommt eine Aufwandsentschädigung, die vom Landkreis gezahlt wird. Vor seiner Berufung hatte Schmidt bereits am 9. April an einem Netzwerktreffen berufener Radwegewarte im Landratsamt teilgenommen.