Kaltensundheim: Petersgärten nur noch für Anwohner frei

Zu Beginn dieser Woche haben sich einige Verkehrsteilnehmer die Augen gerieben – oder es vielleicht gar nicht bemerkt, dass es Veränderungen in den Verkehrs-Vorschriften in einem Teil von Kaltensundheim gibt? Eingerichtet ist nun eine 30-er-Zone, die die Friedensstraße, den Grasweg, die Straße der Befreiung und die Kreuzung Petersgärten/Siegenborn betrifft, also die Dorfseite linkerhand der Mittelsdorfer Straße (Richtung Kaltenwestheim) und rechterhand der Bundesstraße (ortsauswärts Richtung Reichenhausen). Am auffälligsten dürfte wohl sein, dass nun die Petersgärten – wie es vor deren Neubau schon war – nicht mehr von der Hauptstraße (Mittelsdorfer Straße) aus befahren werden dürfen, nur noch Anlieger sind dazu berechtigt. Nach dem Straßen-Neubau war bekanntlich die Verkehrsführung in beide Richtungen und für jedermann erlaubt worden.