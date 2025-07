Kaltensundheim: Neuauflage: Museumscafé im alten Dorfbackhaus

Die Erstauflage war ein Erfolg – und an diesen wollen die Organisatorinnen vom Kaltensundheimer Kulturverein gern anknüpfen: Wieder wird das alte Dorfbackhaus an diesem Sonntag, 6. Juli, seine Türen als Museumscafè öffnen. Von 14 Uhr an gibt es hier Kaffee und Kuchen sowie Getränke aller Art in der unteren Etage – und bei schönem Wetter vielleicht auch wieder davor. Die Einladung geht an Jung und Alt, denn der Kulturverein hat sich auf die Fahnen geschrieben, „miteinander füreinander“ da zu sein.