Überraschung gelungen – was nach einem Kaffeenachmittag aussah, wie er im Seniorenklub des DRK in Kaltensundheim in der Mittelsdorfer Straße regelmäßig stattfindet, das entpuppte sich als eine sehr emotionale Verabschiedung von Isolde Faßmann als Vorsitzende dieses Klubs. Die so Geehrte war derart gerührt, dass sie Tränchen wischen musste. „Ihr seid doch verrückt“, entfuhr es ihr. Doch das Lob von allen Seiten hat sie sich redlich verdient: Seit 1995, als der Seniorenklub aus der Taufe gehoben wurde und sehr viele Mitglieder hatte, bis heute hält sie der Runde die Treue.