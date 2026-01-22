Die Kosten für die energetische Sanierung und den Umbau des Kulturhauses Kaltensundheim sind nicht von schlechten Eltern, wie man salopp sagen würde. Die Stadt Kaltennordheim hat zwar Förderzusagen in Millionenhöhe, muss aber immer auch eigenes Geld dazutun. Und woher kann das kommen? Aus dem vorhandenen Stadtsäckel jedenfalls nicht, und so hat Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) die Fühler schon längst in Richtung Landkreis ausgestreckt. Dessen Zusage, große Teile des neu aufgestellten Kulturhauses für den Schulbetrieb des Thüringischen Rhön-Gymnasiums nutzen zu wollen – und dafür auch finanziell mit im Boot zu sein – ist eine der wichtigen Voraussetzungen, um das Projekt überhaupt stemmen zu können.