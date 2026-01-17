Das Dorfmuseum konnte am Donnerstag gar nicht alle Gäste fassen – wer zu spät kam, der hatte keine Chance mehr auf einen Sitz- oder am Ende auch nur auf einen Stehplatz. Das Interesse an dem ersten Vortag einer ganzen Reihe, die sich der Kulturverein Kaltensundheim zur Belebung des alten Backhauses auf die Fahnen geschrieben hat, war übergroß – und der kleine Raum mit der Beamer-Leinwand mit rund 40 Gästen besetzt. Einen solchen Ansturm darüber hinaus hatten der Verein und die Referentin, Hobbyforscherin Anne Ullrich aus Mittelsdorf, dann wohl doch nicht erwartet. Aus diesem Grund entschloss sich der Verein, eine Nachholeveranstaltung für all jene, denen kein Platz mehr gewährt werden konnte, zu organisieren. Der Termin dafür steht noch nicht fest, er wird jedoch Anfang März zwischen den beiden thematisch anders gearteten Vorträgen sein, hieß es. Die Referentin sprach nach ihrer zweistündigen Präsentation von einer „sehr schönen Veranstaltung“, die sie am Donnerstag mit tollen Gästen erleben durfte. Viele neue Anregungen für die Historienforschung über Kaltensundheim habe es dabei gegeben. Der Kaltensundheimer Kulturverein hatte die Imbiss-Versorgung der Gäste, die zum größten Teil aus interessierten Einwohnern des Rhöndorfes bestanden, übernommen.