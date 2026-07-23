Das Kaltensundheimer Kulturhaus hing seit einigen Jahren quasi in der Luft – freilich hat es einen Eigentümer, und zwar die Agrarhöfe, die ehemalige LPG. Ein Erbe aus DDR-Zeiten, wo der landwirtschaftliche Betrieb vor Ort eben auch für so etwas wie einen Kulturhausbau ganz selbstverständlich mit verantwortlich war. Die Immobilie selbst wurde in den vergangenen Jahren immer mehr zum Sorgenkind: Dringend war eine Sanierung nötig. Der Bauernladen ist längst ausgezogen, weil er sich wirtschaftlich nicht mehr trug. Der große Saal, in dem sich das kulturelle Leben des Dorfes und der Region von Karneval bis Kirmes und Abiball abspielte, war ebenso wie der Marmorsaal und die ehemalige Bauernstube nicht mehr nutzbar, da es Schwierigkeiten mit den Brandschutz-Anforderungen gab. Auch Lärm bei Veranstaltungen hatte nach einer Nachbarschaftsklage zu einem Entscheid geführt, der die Nutzung eh nur noch stark eingeschränkt erlaubte.