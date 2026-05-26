In der Kirche Kaltensundheim fand am Freitag vor Pfingsten ein besonderer Gottesdienst statt, der schon zur guten Tradition gehörende Schulgottesdienst des Rhön-Gymnasiums Kaltensundheim. Durchgeführt wurde er von Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse. Als Gäste nahmen alle Religionsgruppen der Klassen 5 bis 11 teil – rund 300 Jugendliche, wodurch die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt war. Eine Ausnahme in einer Zeit, in der viele Dinge wichtiger scheinen als ein Kirchenbesuch. Nicht zuletzt die Zeit am digitalen Endgerät. Und um nicht weniger ging es an diesem Freitagmittag.