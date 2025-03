Kaltensundheim: Die stärkste Feuerwehr der Stadt

Die aktuellen Einsatzfahrzeuge von links: LF 10/6, TLF 16/25, RW 1, MTW. Foto: Feuerwehr

Wehrleiter Dominik Herbarth behandelte in seinem Jahresbericht Themen wie die Einsatzstatistik 2024, die Zusammensetzung der Einsatzabteilung, die wichtige Ausbildung in der Feuerwehr und die Besuche von Kameraden bei der Landesfeuerwehrschule Bad Köstritz. Weitere Punkte waren technische Neuanschaffungen und die neu gegründete Jugendfeuerwehr. Im Jahr 2024 musste die Feuerwehr Kaltensundheim 30 Mal ausrücken – davon gingen 15 Einsätze auf das Auslösen einer Brandmeldeanlage zurück. 40 Einsatzkräfte gehören zur Wehr: 32 Kameraden, zwei Kameradinnen und sechs ortsfremde Kameraden in der Tagesbereitschaft zählen dazu. Zur Alters- und Ehrenabteilung gehören 18 Kameraden und Kameradinnen. Besonders stolz ist man auf die neu gegründete Jugendfeuerwehr, der 14 Jungs und fünf Mädels im Alter von 6 bis 9 Jahren angehören sowie sieben Jungs und drei Mädels im Alter von 10 bis 16 Jahren. Insgesamt 29 Mal also steht der Nachwuchs in den Startlöchern, worüber sich die Aktiven sehr freuen. Das war auch dem Bericht des Jugendwartes zu entnehmen.