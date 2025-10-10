Den Dreiseit-Bauernhof in der Gerthäuser Straße haben sie vorm Verfall gerettet – Oma Trude, die hier noch bis 1999 wohnte, hatte am Ende nur noch wenige Räume bewohnt, erneuert worden war nichts mehr. Horst Stroh, Malermeister mit unverkennbarem hessischen Zungenschlag, war 60, als er mit seiner Lebensgefährtin Dorothea Pfaff – die alle nur als Dorle kennen – nach Thüringen zog. Sie war damals 53. Und beide steckten voller Tatendrang, gemeinsam etwas Neues anzufangen. 1908 war das Haus im fränkischen Fachwerkstil gebaut worden, das fortan ihr Zuhause wurde. Jede Menge Arbeit haben sie hineingesteckt. „Wir hatten die ersten Jahre erst mal mit uns selbst und dem Anwesen zu tun“, erinnert sich Horst Stroh. Nie vergisst Dorle Pfaff den Augenblick, als sie eine alte Küchenschublade aufzog und ihr eine Maus entgegensprang. Drei Lastwagen Sperrmüll wurden am Ende vom Hof gefahren. Es gab ziemlich viel zu sanieren, vom Keller bis zum Dach.