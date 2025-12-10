30er-Zone und Rechts-vor-links-Regelung an den Kreuzungen abseits der Hauptstraßen, das gilt seit Kurzem im „Obertor“ – die seit einigen Tagen im Dorf veränderten Verkehrsregeln bringen Otto Gewohnheitsfahrer schon mal aus dem Takt. Oder eben nicht, wenn man auf der alltäglichen Strecke ohne großes Nachdenken unterwegs ist. Damit die Aufmerksamkeit auf die neuen Regeln gelenkt wird, gibt es neben der 30-Beschilderung auch noch den Hinweis auf die geänderte Verkehrsführung und ein Achtungszeichen an den Pfählen.