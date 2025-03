Kaltennordheimer Traditionsbetrieb: Eine neue „Hausmarke“ bei der Rhönbrauerei

Auch eine Rarität: Die Marken und der Sonderstempel zum Vogel des Jahres.

Insofern verspricht man sich einen guten Zugriff auf die Marken mit einem Nennwert von 95 Cent. Verkauft werden sie – in limitierter Anzahl von insgesamt 500 gedruckt – für 3 Euro. Den Stempel gibt es übrigens nur vom 22. März, dann bis 19. April noch in der Sonderstempelstelle in Berlin. Die Belege mit Sonderstempel sind natürlich beim Meininger Briefmarkensammlerverein bei und nach der Veranstaltung in Kaltennordheim erhältlich, ebenso wie die Briefmarken. Am Samstag gibt es einen Stand in der Brauerei, danach kann man sich an Matthias Reichel, Wohnpark 3, 98639 Rippershausen, wenden.