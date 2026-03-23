Nach mehreren Jahren Pause wird es erstmals wieder eine richtige Hochzeit beim Heiratsmarkt in Kaltennordheim geben. Letztmalig 2019, kurz vor der Corona-Pause, hatte sich ein Brautpaar zum traditionellen Pfingstmarkt im Rhönstädtchen das Ja-Wort gegeben. Der Rhöner Sportverein Fortuna (RSV) und die Kommune hatten nun vor dem diesjährigen Fest kräftig die Werbetrommel gerührt. Unter anderem suchten sie mit einem großen Banner und einem kuriosen Paar auf einem Motivwagen der „Pommesbrüder“ zum Karneval in Kaltenwestheim Brautleute, damit eine Tradition nicht ausstirbt. Schließlich gehört zu dem Volksfest ein Brautpaar einfach dazu.