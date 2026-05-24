Wie es zustande kam, dass nach sieben Jahren Pause am Samstag endlich wieder ein echtes Paar zum Heiratsmarkt zu bejubeln war, mussten die beiden – er Wasunger, sie aus Meiningen – schon -zigmal erzählen: Die Werbung des RSV Fortuna auf einem Banner beim Wasunger Karneval, Teil einer lustigen Werbekampagne, hatte einen ganz spontanen Entschluss des Paares nach sich gezogen. Heiraten wollten sie eh in diesem Sommer, warum also nicht auch auf diese ganz besonders coole Art? Die Kaltennordheimer Initiatoren hatten das Paar mit offenen Armen empfangen, ein Termin im nigelnagelneuen Standesamt im Schloss war schnell gemacht – und so kam es, dass Isabel Denner, Standesbeamtin aus der VG Hohe Rhön, am Samstag eine bewegende Zeremonie leiten durfte. Auch für sie aufregend: Nach Jahren des Berufsausstieges war dies die zweite Trauung, die sie vollzog. (Das Prädikat der ersten hatte am Vortag gerade ein Paar in Kaltensundheim „weggeschnappt“.)