Die Stadtratssitzung am Dienstagabend im Kaltennordheimer Bürgerhaus begann etwas später als geplant. Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) hatte zuvor nebenan mit einigen Eltern zusammengesessen und mit ihnen intensiv über die geplante Gebührenerhöhung diskutiert. Diese Gesprächsrunde nahm mehr Zeit in Anspruch als geplant, und mit dem Bürgermeister kamen mehrere Eltern in den Saal, um an der Stadtratssitzung teilzunehmen.