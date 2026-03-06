Dreimal hatten sich die städtischen Gremien im Vorfeld mit dem Haushaltsplan beschäftigt. „Wir haben neu eingeführt, uns mit den Ortsteilbürgermeistern zu beraten, bevor wir den Haushalt erstellen“, sagte Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Dankbar ist er der Kämmerin Barbara Marschall, die mit den anderen Abteilungen der Verwaltungsgemeinschaft „Hohe Rhön“ das Zahlenwerk erarbeitete – deutlich früher als im vergangenen Jahr.