Die Ausschüsse und Fraktionen des Kaltennordheimer Stadtrates befassen sich schon längere Zeit mit dem Budget für 2025. „Den Verwaltungshaushalt hatten wir schon im April abgestimmt, haben aber in diesem Jahr länger am Vermögenshaushalt gearbeitet“, räumte Bürgermeister Erik Thürmer ein. Ein Grund sei krankheitsbedingt. Weil die Kämmerei-Mitarbeiterin, die das Zahlenwerk der Stadt Kaltennordheim seit Jahren immer erarbeitet, ausgefallen sei, musste eine Kollegin übernehmen. „Barbara Marschall hat sich sehr schnell eingearbeitet“, lobte Thürmer.