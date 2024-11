Kaltennordheimer Gemeinschaftswerk Neue Schutzhütte gebaut

Initiator Stefan Müller hat das Projekt „Schutzhütte am Stätteweg“ angestoßen und mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Helfer zum Abschluss gebracht. Der Kaltennordheimer Ortsteilbürgermeister Stephan Heym möchte besonders Tobias Leister, Andreas Kömm, Manfred Salzmann und Falko Kirchner danken, die am Samstag beim Aufbau der Hütte geholfen haben. An der Hütte wurde am Holz auf originelle Art von Claudia Wiedon eine Namenstafel für die Sponsoren angebracht, um deren Beitrag zu würdigen.