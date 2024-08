Einen solchen Zustand hat es in der über 40-jährigen Geschichte der Kaltennordheimer Schule wohl noch nie gegeben: An einem Tag der Woche sollen die Schüler der 5. und 6. Klassen ab dem 1. September zu Hause bleiben. Den Eltern ging ein – bis zum Mittwoch auszufüllender – Brief der Schulleitung zu, in dem diese Lösung mitgeteilt und abgefragt wurde, ob an den unterrichtsfreien Tagen die Kinder zu Hause betreut werden können.