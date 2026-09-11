Die alten Hallen In der Aue, die der Bauhof der Stadt Kaltennordheim nutzt, stehen in der Kritik, was die Sozialräume für die Mitarbeiter angeht: Bei einer Begehung mit der Thüringer Unfallkasse sahen deren Vertreter insbesondere die Beheizung mit Holzöfen als kritisch an. Sie forderten ein Heizungskonzept und möglicherweise stünde eine Messung der Raumluft auf Schadstoffgehalt an. Die Stadt wird wohl umgehend reagieren müssen – im Hauptausschuss wurde das Thema jüngst diskutiert und nach Lösungen gesucht.