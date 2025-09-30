 
Kaltennordheim Wirtefest mit Herbstmarkt

Zum 36. Mal ist in Kaltennordheim Wirtefest – traditionell am Tag der Deutschen Einheit. Auch wenn es nicht mehr viele Wirte in der Stadt gibt, der Tag wird sehr vielfältig.

 
Kaltennordheim: Wirtefest mit Herbstmarkt
Im Schlosshof Kaltennordheim – der Zugang liegt unter dem Uhrtürmchen im Hintergrund – gibt es einen Antik- und Trödelmarkt. Auf anderen Plätzen sind Händler anzutreffen und die Geschäfte der Innenstadt haben geöffnet. Foto: Iris Friedrich

Kaltennordheim lädt am 3. Oktober zum Herbstmarkt und zum Wirtefest ein, organisiert von der Firma „Rhön Feeling“ aus Bernshausen. An diesem Tag kann man in den Geschäften der Stadt stöbern und auch unter freiem Himmel zur Jahreszeit, zum Geldbeutel und zu vielfältigen Interessen Passendes bei der Händlermeile finden. Angekündigt sind viele neue Händler. Auch Kunsthandwerk wird wieder angeboten. Der Herbstmarkt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet – und auch die Geschäfte der Innenstadt. Im Schlosshof lädt ein Antik- und Trödelmarkt zu besonderen Fundstücken ein. Die neuesten Automodelle dagegen gibt es bei der Herbst-Parade der Autohäuser zu bestaunen und gern auch zu besprechen.

Ein familienfreundlicher „Herbstteller“ mit Klößen und Braten wird in der Gaststätte „Zur Einkehr“ aufgetischt. Kuchen und Herzhaftes aus dem Holzbackofen der Event-Bäckerei Mehlschwalbe dürfen ebenso verputzt werden, und auch Gegrilltes, Fisch und Crêpes sind im Angebot. Einen Flohmarkt und Cocktails zum Mitnehmen soll es am Wilhelm-Külz-Platz 5 geben.

Die Kinder dürfen sich auf ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Karussell und vielem mehr freuen.

Die Stadt hat eine gute Markttradition – am bekanntesten ist natürlich der Heiratsmarkt zu Pfingsten. Die Zahl der Wirte hat leider abgenommen, dennoch verspricht das Wirtefest mit dem Herbstmarkt viele schöne Angebote.