Kaltennordheim: Wirtefest mit Herbstmarkt

Kaltennordheim lädt am 3. Oktober zum Herbstmarkt und zum Wirtefest ein, organisiert von der Firma „Rhön Feeling“ aus Bernshausen. An diesem Tag kann man in den Geschäften der Stadt stöbern und auch unter freiem Himmel zur Jahreszeit, zum Geldbeutel und zu vielfältigen Interessen Passendes bei der Händlermeile finden. Angekündigt sind viele neue Händler. Auch Kunsthandwerk wird wieder angeboten. Der Herbstmarkt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet – und auch die Geschäfte der Innenstadt. Im Schlosshof lädt ein Antik- und Trödelmarkt zu besonderen Fundstücken ein. Die neuesten Automodelle dagegen gibt es bei der Herbst-Parade der Autohäuser zu bestaunen und gern auch zu besprechen.