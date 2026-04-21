Kaltennordheim: Vorschulkinder auf Schnupperreise

Hier ein Ei und dort ein Ei – in jedem Klassenraum gab es ein solches zu entdecken. Groß und bunt, mit Rätselaufgaben darauf, die von den künftigen Schulanfängern gelöst werden durften. Voller Vorfreude zogen die Mädchen und Jungen spielerisch durch das gesamte Schulgebäude, ganz ohne Scheu, da durch die Ferien die Räumlichkeiten leer standen. So wie in jedem Jahr kamen die Kaltennordheimer „Wilden Pferde“ und die Kaltenlengsfelder „Schlauen Füchse“ in die Grundschule zum Schnuppertag. Freudig erwartet von Beratungslehrerin Kerstin Preißel, die vor 25 Jahren das Projekt „Lasst uns eine Brücke bauen“ gemeinsam mit dem Team des Kaltennordheimer Kindergartens ins Leben gerufen hatte. Das Ziel war es damals, die Kinder auf ihrem Weg in die Grundschule bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten, die Vorfreude und Neugierde auf die Schule zu wecken und eventuelle Ängste abzubauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.